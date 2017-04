Capucine Anav et Louis Sarkozy : Déjà le retour de flamme ?

Capucine Anav (25 ans) et Louis Sarkozy (19 ans) auraient-ils remis récemment le couvert ? Selon nos confrères du magazine Public, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) et le fils de l'ancien président de la République seraient déjà redevenus inséparables !

"Ce n'est plus une rumeur (...) Près de quatre mois après leur séparation douloureuse, les amants terribles ont décidé de se donner une nouvelle chance", assure d'entrée de jeu Public à propos des retrouvailles sentimentales entre Capucine et Louis. Aux dernières nouvelles, la jeune femme révélée par Secret Story 5 sur TF1 était célibataire depuis décembre 2016, son petit ami ayant eu (soi-disant) de plus en plus de mal à supporter sa surexposition et ses sorties parfois très intimes dans TPMP. "C'est la télé ou moi !", lui aurait-il lancé avant leur rupture.

Si Capucine Anav a bien tenté par la suite d'oublier Louis Sarkozy en se rapprochant d'Alain-Fabien Delon (le fils de l'icône Alain Delon), cette nouvelle amourette n'aurait pas duré bien longtemps. La raison ? La meilleure amie de Benoît Dubois serait restée totalement accro à son ex ! Dans ce contexte, il n'aurait fallu qu'un simple déjeuner en tête à tête entre les anciens tourtereaux pour que la flamme renaisse entre eux.

Le 1er mars dernier, Capucine Anav prenait la parole dans les pages de Gala afin d'évoquer la fin de sa love story de 18 mois avec Louis Sarkozy. Concernant leur rupture, l'ex-Secrétiste révélait : "A mon âge, on ne peut pas me demander de faire un choix entre l'amour et le travail. Alors, j'ai laissé Louis choisir" Et de poursuivre : "On est restés en bons termes après notre séparation. Louis est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'aime énormément. Avec qui j'ai vécu une très belle histoire d'amour. Il a été là pour moi quand je n'étais pas bien et je m'en souviens [Elle a fait une dépression l'an dernier, à l'époque où elle était encore chez NRJ12, NDLR]."

Affaire à suivre...

