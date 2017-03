Capucine Anav honteuse après ses sextapes : "Ma fanbase est très jeune"

Alors que son papa venait de lui ouvrir sa première boutique de vêtements, Capucine Anav a pris la décision d'emprunter le chemin de la télé-réalité en participant à Secret Story 6 (en 2012). Une expérience qui lui donnera l'envie de poursuivre dans ce milieu puisque, l'année suivante, elle apparaît dans Les Anges de la télé-réalité 5. Mais la Lyonnaise de 25 ans aspire à plus. Son nouveau rêve ? Devenir animatrice. Elle fait donc ses premières armes en tant que chroniqueuse dans le Mag de NRJ12 avant de coanimer le Mag de la télé-réalité (2014).

Faute d'audience, l'émission est déprogrammée, la pétillante brune retrouve donc son poste de chroniqueuse dans la nouvelle version du Mag animée par Ayem Nour, avant de quitter NRJ12 en 2016. Mais très vite, Capucine rebondit puisqu'elle est sollicitée par Cyril Hanouna pour officier dans Touche pas à mon poste (C8), une offre qu'elle n'a pu refuser. Régulièrement, les téléspectateurs ont donc le loisir d'écouter ses folles anecdotes sur sa vie amoureuse. Le 4 octobre dernier, elle révélait par exemple avoir réalisé des sextapes, des confidences qu'elle avait bien vite regrettées. "J'ai un peu honte. Ce n'est pas mal d'en avoir fait, mais ma fanbase est très jeune. Je n'ai pas envie qu'il y ait des gamines de 13 ans qui se disent : 'Je vais faire des sextapes comme Capucine'", confie-t-elle à Libération qui dresse son portrait à l'occasion de la diffusion de son premier prime Le Prime à Capu (C8), ce vendredi 10 mars 2017. Attention toutefois à ne pas simplement l'associer à ses conquêtes : "C'est un peu chiant d'être tout le temps ramenée à mes mecs."

Le public met également souvent en avant son côté ingénue écervelée. Un rôle qu'elle assume pleinement : "Évidemment que ce personnage de la blondasse naïve ne peut être joué indéfiniment, qu'il faudra évoluer. Depuis le décès d'un ami en 2009, dans un accident de bateau sur le lac d'Annecy, je n'ai pas envie de me projeter, de me poser trop de questions (...). La vie peut s'arrêter trop vite." Et d'ajouter : "Pour moi, l'intelligence et la culture, ça n'a rien à voir. Je pense que je peux manquer d'un peu de connaissances, mais dès qu'on me parle d'une personne inconnue, je vais rentrer chez moi et regarder. Je fais mes devoirs."

