Capucine Anav jugée trop maigre : Blessée, elle répond cash aux critiques !

Été oblige, certaines personnalités partageaient sur les réseaux sociaux des photos de leurs vacances. Parmi elles, Capucine Anav. L'ex-chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) s'est ainsi dévoilée en bikini à la plage. Des clichés qui lui ont valu de nombreuses attaques sur son physique, les internautes la jugeant trop maigre. Au micro de Sam Zirah, la jeune femme réagit aux critiques.

"Ça me blesse", lance-t-elle. Et de poursuivre : "Les gens, ils jugent alors qu'ils ne connaissent pas toute l'histoire. C'est ma morphologie, je suis comme ça. Dans ma vie, je n'ai jamais dépassé les 45 kilos. Et pourtant, je mange du McDo, je mange entre les repas..." Capucine Anav précise même qu'elle "attire certaines jalousies de la part de [ses] copines".

Je sais que je suis maigre

Mais outre ses photos en bikini l'été dernier, celle qui foule les planches de l'Apollo Théâtre évoque les critiques dont elle a été la cible après sa dépression ayant mené à son départ du Mad Mag, en mars 2016. "J'ai perdu énormément de poids, j'étais à 39 kilos, j'étais à deux doigts de l'hospitalisation, confie-t-elle. Je faisais beaucoup de malaises. Parce que quand je stresse, je ne sais pas pourquoi, mon estomac n'a plus faim, je suis nouée."

Après cette passe difficile, Capucine Anav va mieux. Toutefois, elle reste touchée par les attaques sur son physique : "Quand on me dit 'T'es trop maigre', c'est comme si tu allais vers quelqu'un de gros et que tu disais 'T'as grossi'." Et d'ajouter : "Ça peut faire mal, parfois. Oui, je sais que je suis maigre, tu n'as pas besoin de me le dire !"

Enfin, l'animatrice de 26 ans avoue qu'elle se sentirait mieux dans sa peau avec quelques kilos en plus. "Si j'avais quatre, cinq kilos en plus, je serais la plus heureuse du monde. Mais ça ne veut pas venir", déplore-t-elle. Et de conclure par un message adressé à ses haters : "Je suis comme ça. Ceux à qui ça ne plaît pas, ils se désabonnent."