Capucine Anav : "Mes parents apprennent des choses par la presse, ça me blesse"

Depuis sa participation à la saison 6 de Secret Story en 2012, Capucine Anav en a fait du chemin. En effet, après avoir été chroniqueuse dans le Mad Mag (NRJ12) puis auprès de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8), et en plus de monter sur les planches de l'Apollo Théâtre pour La fève du samedi soir, la brunette est désormais animatrice de sa propre émission baptisée E-sports European League (C8). Interrogée par nos confrères du JDD, Capucine Anav évoque son parcours, et notamment sa gestion de la notoriété.

À 26 ans, elle estime avoir droit au respect de sa vie privée. "On me dit qu'il serait malvenu de me plaindre vu d'où je viens. Mais à l'époque, je ne savais pas trop dans quoi je me lançais. À 20 ans, on peut trouver ça drôle de se retrouver en photo dans un magazine people", déclare Capucine Anav. Seulement, aujourd'hui, "ça ne [la] fait plus rire". "Il y a des choses que mes parents apprennent par la presse et ça me blesse, poursuit-elle. Si je veux faire parler de moi, je peux très bien appeler Paris Match ou Gala et contrôler les photos..."

La jeune femme souhaite également préciser que "ce n'est pas parce qu'on fait de la télé-réalité qu'on vient d'une sale famille". "J'ai eu une bonne éducation et mes soeurs font de super études. L'aînée est médecin", lâche-t-elle dans la foulée. Et d'ajouter : "Il y a un fossé entre la débilité et la naïveté. Moi, je suis d'une grande naïveté." De par sa carrière et son parcours, Capucine Anav espère "rendre fier [son] père [elle] aussi".

Rendez-vous sur C8 dès 0h30 ce dimanche 24 septembre afin de suivre la première de Capucine Anav aux commandes du programme E-sports European League.