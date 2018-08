Capucine Anav : "On me reproche d'avoir participé à TPMP"

Depuis son départ de Touche pas à mon poste en 2017, Capucine Anav s'est éloignée de l'univers de la télé. L'ancienne candidate de Secret Story rêve en effet de s'orienter vers une nouvelle carrière, celle de la comédie. Après des débuts timides dans la web-série En Coloc, et dans la pièce de théâtre La Fève du samedi soir d'Éric Delcourt, Capucine s'efforce désormais de décrocher un rôle dans un feuilleton, voire même au cinéma. Mais l'ambition de la jolie brune connaît quelques obstacles car cette dernière continue de traîner une image qui lui porte préjudice lors de ses castings.

Lors d'une interview pour nos confrères de Ouest-France, Capucine Anav s'est confiée sur ses difficultés à percer en tant qu'actrice et elle blâme particulièrement l'émission populaire de Cyril Hanouna : "Les anonymes qui passent les castings se font refouler parce qu'ils sont inconnus. Et, lorsque j'arrive à mon tour, on me reproche notamment d'avoir participé à TPMP. J'ai donc décidé de mettre mon activité d'animatrice et de chroniqueuse entre parenthèses, car je veux vraiment me consacrer à la comédie. D'ailleurs, en septembre, je tiendrai un petit rôle dans une fiction à la télévision."

Malgré tout, l'ancienne animatrice du Mag sur NRJ12 a tenu à préciser à travers un post sur Twitter ne rien regretter de son aventure dans le programme de C8 : "Je suis très contente d'avoir fait touche pas à mon poste et ne regrette en rien (je préfère préciser avant que ce soit mal interprété)"

Aussi, la jeune femme de 27 ans ne dit pas au revoir à la télévision pour autant puisque dès le 20 août prochain, elle participera à Beauty Match, une nouvelle émission diffusée sur TFX qui mettra en compétition trois influenceuses dont elle fait partie. Le but étant de relooker des personnes inconnues qui rêvent d'afficher une nouvelle image qui leur correspond mieux.

En attendant, elle participe également au jeu présenté par Jean-Luc Lemoine sur C8, Couple ou pas couple, ce mardi 7 août au côté de l'acteur Théo Fernandez.