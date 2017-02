Capucine Anav : Quel râteau ? Julien Castaldi revient sur sa décision

Ces tendres mots interviennent au lendemain du prime TPMP - XXL : Toute la vérité, émission en direct durant laquelle Capucine Anav s'est vue contrainte d'évoquer ses nombreuses conquêtes, notamment les plus célèbres. Si la jolie chroniqueuse a réfuté avoir été en couple avec le très charmant Rayane Bensetti, elle a confirmé ses histoires avec Kev Adams et Louis Sarkozy et a aussi fait une révélation de taille. L'ex-candidate de Secret Story compte un certain Florent Manaudou, le petit frère de Laure Manaudou, dans son tableau de chasse.