Capucine Anav sans maquillage ? La photo qui affole ses fans !

De quoi affoler les internautes, qui n'ont pas manqué de réagir en commentaires du cliché en question. "Genre il n'y a pas de maquillage là ?", "Capucine je t'aime bien mais il y a du make up", "No make up ? On nous prend vraiment pour des pigeons", "Déjà le mascara on le voit ! Je ne vois pas pourquoi tu mens...", "No make up, mais avec des faux cils, de la semi-pigmentation noire sur les sourcils et un super jeu de lumière, vive le naturel !", "Non seulement on voit le maquillage, mais en plus ça se voit à fond que la photo est retouchée", peut-on lire. De son côté, la chroniqueuse de Cyril Hanouna n'a pas réagi.

Avant elle déjà, d'autres personnalités se sont déjà dévoilées au naturel sur les réseaux sociaux. En effet, Cristina Cordula avait agréablement surpris ses fans en s'affichant sans une once de maquillage lors de ses vacances. Et, plus récemment, Jennifer Lopez a elle aussi joué le jeu en postant une photo d'elle sans artifice avant un concert.