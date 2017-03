Capucine Anav sans nouvelles de Nabilla : "Je me porte très bien !"

Capucine Anav et Nabilla Benattia ne deviendront probablement jamais les meilleures amies du monde.

A l'occasion d'un Facebook Live pour nos confrères de TV Mag, la chroniqueuse de TPMP et d'Il en pense quoi Camille ? (C8) - aux commandes du prime Le prime à Capu vendredi 10 mars 2017 - a été interrogée sur sa guéguerre avec la compagne de Thomas Vergara. Si Capucine Anav a confié qu'elle n'avait "pas envie d'alimenter tout ça" et qu'elle ne "répondrait même pas", elle n'a pu s'empêcher d'ajouter : "Je ne vais pas me rabaisser à parler d'elle et c'est dommage si elle se rabaisse à parler de moi. Je n'ai pas de nouvelles d'elle et je me porte très bien comme ça." Des déclarations qui pourraient pousser Nabilla à sortir une fois de plus de son silence.

Pour rappel, Capucine Anav avait mis le feu aux poudres le 4 novembre dernier dans Il en pense quoi Camille ? en confiant que selon elle, l'ex-star des Anges ne devrait pas faire son retour dans TPMP, émission dans laquelle elle a officié entre septembre et novembre 2014.

Des propos qui ont provoqué la colère de Nabilla : "Miskina je ne te prendrai pas ta place, on ne joue pas dans la même cour." S'en était suivie une petite guéguerre entre la bimbo et l'ex-candidate de Secret Story. Cette dernière avait par exemple relancé les hostilités le 13 janvier dernier dans Il en pense quoi Matthieu ? Invitée à réagir à la participation de sa rivale à la série de Netflix Orange Is The New Black ou son retour à la télévision avec sa présumée nouvelle télé-réalité, Capucine avait déclaré : "Oui, elle sera dans Orange Is The New Black, c'est une certitude. Après, elle n'aura pas de texte (...). Ce n'est pas nouveau, on connaît Nabilla, on sait que c'est une menteuse (...). Personnellement, sa télé-réalité ne me manque pas parce qu'à trop en dire et trop en faire, il n'y a plus rien à découvrir sur elle. On connaît tout d'elle, il n'y a plus rien d'intéressant."

Ambiance !