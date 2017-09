Capucine Anav : Son ex Alexandre (Secret Story 6) a bien changé !

Le 25 mai 2012, Alexandre Gerard faisait son entrée dans la Maison des Secrets de Secret Story 6 (TF1) aux côtés de Capucine Anav et Yoann Fontaine avec pour secret "Notre ex est dans la Maison". Plutôt discret, le jeune homme, qui avait un peu le look de premier de la classe, n'avait pas fait long feu dans l'aventure.

Pas étonnant qu'il ait préféré se faire tout petit après son élimination. Mais ses fans les plus fidèles peuvent toujours suivre ses péripéties sur Instagram, un réseau social sur lequel il est très actif. Aussi ont-il constaté qu'Alexandre avait radicalement changé de look depuis Secret Story. Look de bad boy, tatouage, barbe, cheveux légèrement long... l'ex-candidat de TF1 a bien changé !

Ses abonnés ont également découvert qu'il filait le parfait amour avec une belle brune, qu'il était fan de moto et qu'il était comédien. C'est tout, pour le moment !