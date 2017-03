Capucine Anav : Son incroyable chute dans TPMP qui amuse Twitter !

Quand Michaël Youn passe, Capucine Anav se casse... la figure !

Après avoir fait un passage dans Touche pas à mon poste (C8) mardi dernier, le trublion – star du téléfilm Mon frère bien aimé diffusé hier soir sur France 2 – était de retour hier soir. Et on peut dire que son passage n'est pas passé inaperçu ! Le compagnon d'Isabelle Funaro avait promis de mettre le plateau de l'émission sans dessus-dessous et il n'avait pas menti. Après être arrivé sur le plateau à dos de poney, Michaël Youn a lancé divers défis déjantés à toute l'équipe.

Et, alors qu'elle s'apprêtait à boire un milk-shake en se faisant twer­ker dessus par une danseuse, Capucine Anav – qui sera aux commandes de son propre prime le 10 mars prochain – a fait une chute mémorable... à deux reprises tellement le sol était glissant. "Capu­cine vient de s'ache­ter des nouvelles jambes. Elle ne les maîtrise pas encore très bien", s'est amusé l'ex-animateur du Morning Live (M6).

Sur Twitter, les internautes n'ont pas non plus pu s'empêcher de se moquer gentiment de la chroniqueuse. "Quand tu t'essaies au patinage artistique mais que c'est pas trop ça...", "Ah nan mais la chute de Capucine je m'en remettrai jamais", "On va retrouver la chute de Capucine dans tous les bêtisiers de fin d'année c'est sûr mdr #TPMP", a-t-on notamment pu lire.