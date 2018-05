Capucine Anav soutient Kelly Vedovelli face à Agathe Auproux : "Je la rejoins"

Le 23 mai dernier, Agathe Auproux (Touche pas à mon poste sur C8) s'agaçait devant sa télévision en revoyant des images de sa collègue Kelly Vedovelli selon laquelle il ne fallait pas mettre de tenues sexy à la télévision si l'on ne souhaitait pas recevoir de commentaires déplacés sur les réseaux sociaux. Une prise de parole d'une "stupidité affligeante" selon Agathe... mais un discours qui vient pourtant de recevoir l'appui de Capucine Anav !

"Je rejoins un petit peu Kelly sur le fait que, quand tu mets des décolletés, quand tu es beaucoup maquillée, quand tu mets un débardeur un peu transparent, c'est évident, c'est les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui, tu te doutes bien que tu vas recevoir des messages haineux ou gentils. Si t'as pas envie de recevoir ce genre de messages, dans ce cas, ne mets pas ça !", avait indiqué l'ex-chroniqueuse de TPMP face à Maxime Riou qui l'avait invitée de l'émission web Swift en direct. Puis, quand l'animateur a pointé du doigt le fait que ce raisonnement donnait tout de même raison à ceux qui harcèlent, Capucine Anav ne s'est pas démontée : "Tu vas voir qu'elle ne va plus jamais la remettre cette robe, donc au final elle leur donne raison ! Quitte à leur donner raison, autant pas en mettre", a-t-elle poursuivi avec aplomb.

Pour rappel, avant cette nouvelle prise de parole, Agathe Auproux s'était de son côté exprimée à la suite de ces critiques relayées par les 4/3 de Jean-Luc Lemoine : "Hey les génies ! La tenue, je l'adore et la reporte sans problème. Considérer comme normales les réactions violentes et agressives qui suivent, c'est très grave. Vous baignez dans des clichés sexistes que vous finissez par revendiquer vous-mêmes. C'est triste. (...) Donc oui, le 'Mais c'est normal de se faire insulter quand on porte des tenues sexy, faut s'y attendre et assumer, sinon ne pas en porter !!', est un discours d'une stupidité affligeante. Et ce raisonnement, en plus d'être bête, est gênant et dangereux", avait-elle tweeté avec conviction... mais sans prendre de gants.