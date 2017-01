Capucine Anav, très coquine, choque après sa blague hot en direct: "Je m'excuse"

Capucine Anav est une jeune femme "nature peinture"... et elle l'assume ! Cependant, s'il lui arrive par mégarde de choquer des téléspectateurs à cause de ses propos (notamment à l'encontre de Mimie Mathy), la jeune femme de 25 ans tient toujours à s'en excuser.

Mercredi 11 janvier, pendant l'émission Il en pense quoi Camille ? sur C8, l'ex-participante à Secret Story 5 (TF1) a lâché une phrase qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Invitée à réagir à une enquête indiquant qu'un tiers des Françaises avaient déjà trompé leur compagnon, elle a indiqué à propos de son propre comportement : "Absolument, je n'ai jamais trompé. (...) Bon, ça m'est peut-être arrivé une fois quand j'étais jeune, j'avais 16 ans. Je considère pas ça comme tromper." Et d'ajouter avec aplomb : "Sucer n'est pas tromper, Camille !" Une sortie qui a inévitablement provoqué la stupéfaction sur le plateau. "C'est une blague ! Je m'excuse pour ceux que j'ai choqués", a-t-elle aussitôt lancé face caméra.

Voyant le buzz engendré sur les réseaux sociaux par cette sortie coquine, Capucine Anav a dû se résoudre à prendre une nouvelle fois la parole après l'émission. Sur Snapchat, la jeune femme a commenté : "Encore une fois, n'oubliez pas, c'est de la télé et je fais des vannes. Je dis certaines choses pour rigoler parce que je suis avec une bande que j'apprécie beaucoup, comme entre potes et on se marre. Je dis un peu ce qui me passe par la tête, je suis naturelle et donc parfois je peux sortir des choses un peu choquantes, donc je m'excuse si ça peut choquer. La polémique qu'il y a par rapport à ce que j'ai dit en plateau, c'est pas vrai : évidemment que c'est trompé. C'était une vanne !"

Nous voilà rassurés !

Une séquence à (re)découvrir dès à présent dans notre player vidéo !