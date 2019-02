Capucine Anav: Vacances en amoureux avec Alain-Fabien Delon, "le meilleur homme"

En couple depuis deux ans avec le fils d'Alain Delon, Capucine Anav l'a soutenu ces dernières semaines pour la sortie de son roman. Le couple a accepté d'accorder des interviews croisées et d'aborder des sujets sérieux comme le mariage ou un bébé. "Un jour, on en a parlé ensemble et il m'a dit qu'il aimerait avoir un fils pour contrecarrer cette généralité qui veut qu'un père soit plus proche de sa fille. Pour prouver qu'on peut aimer les deux sans faire de différence", a notamment confié Capucine Anav au magazine Gala.