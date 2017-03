Capucine Anav vénale ? Sa réponse cash à Nabilla et Thomas !

C'est loin d'être le grand amour entre Capucine Anav et le couple Nabilla Benattia-Thomas Vergara.

Le 4 novembre dernier, la chroniqueuse C8 – qui sera aux commandes de son premier prime Le prime à Capu, le 10 mars – avait mis le feu aux poudres en expliquant dans Il en pense quoi Camille ? que, selon elle, l'ex-star des Anges ne devait pas faire son retour dans TPMP, émission dans laquelle elle a officié entre septembre et novembre 2014.

"Miskina je ne te prendrai pas ta place, on ne joue pas dans la même cour", lui avait alors répondu Nabilla Benattia. S'en était suivie une petite guéguerre entre Capucine, la bimbo et son compagnon. Ces derniers ont notamment accusé l'ex-animatrice du Mag de NRJ12 d'être une femme vénale, faisant notamment référence à son ancienne idylle avec Louis Sarkozy et à son hypothétique relation avec Alain-Fabien Delon.

Des suppositions qui sont loin d'affecter "Capu". "Nabilla et Thomas ? S'ils n'ont pas mieux à faire que de tweeter sur moi, je les plains. Ils ont l'air très heureux ensemble, j'en suis ravie. Je ne leur souhaite aucun mal. Ils ne devraient pas se rabaisser à parler de moi", a-t-elle confié au cours de son entretien avec le magazine Gala, en kiosques ce mercredi 1er mars.

Reste à savoir si les tourtereaux prendront le temps de réagir à ces nouvelles déclarations. Affaire à suivre...