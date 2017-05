Cara Delevingne à Cannes : Avec Magnum, elle ose "libérer la bête"

En 2016, Kendall Jenner était l'ambassadrice de la plage Magnum Cannes. Elle en avait célébré l'ouverture au côté de sa mère Kris Jenner. Cara Delevingne succède à son amie et consoeur.

Cet été, Cara Delevingne sera à l'affiche de Valérian et la Cité des Mille Planètes. Elle participe actuellement au tournage du film Life in a Year à Toronto et en a abandonné l'équipe pour assister, ce week-end, aux MTV Movie & TV Awards à Los Angeles.