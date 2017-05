Cara Delevingne : Crâne rasé métallisé et large décolleté au Met Gala !

Un air de Fashion Week souffle sur New York ! Les yeux de la planète Mode sont rivés sur la Grosse Pomme, ville qui accueille le prestigieux Met Gala. Cara Delevingne a assisté à l'événement et électrisé le tapis rouge, grâce à sa nouvelle coiffure...

Pour les besoins du tournage du film Life in a Year, Cara Delevingne a, comme son partenaire Jaden Smith, coupé ses cheveux. L'actrice et top model britannique a désormais le crâne entièrement rasé et se l'est couvert d'une bombe argentée pour assister au Met Gala 2017.

Habillée d'une tenue Haute Couture Chanel, Ms Delevingne a fait sensation à son arrivée au Metropolitan Museum of Art de New York. La future héroïne du film Valérian et la Cité des Mille Planètes (en salles le 26 juillet 2017) a d'abord quitté le Mark Hotel, établissement cinq étoiles situé dans l'Upper East Side, à environ 500 mètres du musée new-yorkais.

La soirée terminée, Cara a retiré sa teinture et montré à ses fans la marque de rouge à lèvres qu'une amie lui a déposé près de la tempe.