Cara Delevingne : Égérie beauté anti-âge pour Dior

En 2015, Cara Delevingne a mis sa carrière de top model entre parenthèses pour se consacrer au cinéma ! Elle l'ouvre de nouveau pour Dior et reprend son costume d'égérie beauté. L'actrice et mannequin de 25 ans prête son visage à une nouvelle gamme de produits anti-âge de la marque de cosmétiques...

Hollywood serait le théâtre d'une éternelle course contre l'âge. Cara Delevingne s'y lance en apparaissant sur une nouvelle campagne publicitaire pour Dior. L'héroïne du film Valérian et la cité des mille planètes (sorti en juillet 2017) incarne la collection de crèmes anti-oxydantes "Capture Youth" de la maison.

Elle apparaît sur une série de photos et dans une vidéo de 30 secondes. Elle y porte plusieurs looks Christian Dior, dont un composé d'une veste en cuir matelassé révélant ses tatouages "Don't Worry" et "Be Happy" sous la poitrine, et un boxer "Christian Dior J'adore" vu sur le podium du défilé prêt-à-porter automne-hiver 2017-2018.