Cara Delevingne et Ashley Benson : Amoureuses au Moulin-Rouge, avec les danseurs

Cara Delevingne et Ashley Benson aiment Paris. Elles y avaient posé leurs valises au mois de mars pour la Fashion Week de Paris. Le couple vient d'y faire son retour et a profité de son séjour pour visiter l'un des lieux les plus prisés de la capitale française : le Moulin-Rouge !

Le 9 avril, Cara, Ashley et leurs amies ont eu le privilège de rencontrer les danseurs du célèbre cabaret. Les deux actrices de 26 et 29 ans ont improvisé une séance photo en coulisses, enchaînant les poses et les selfies avec les artistes vêtus de costumes de scène roses. Cette découverte a peut-être déclenché chez les deux stars une envie de faire leurs premiers pas sur des planches, à la manière d'Iris Mittenaere, guest star du Fashion Freak Show de Jean Paul Gaultier...

Avant leur venue dans le célèbre cabaret du 18e arrondissement, Cara Delevingne et Ashley Benson avaient été vues en mars au Grand Palais pour le défilé Chanel. La maison parisienne y avait présenté sa collection prêt-à-porter pour les saisons automne-hiver 2019-2020, la dernière conçue par le défunt couturier Karl Lagerfeld.

Cara Delevingne et Ashley Benson partagent l'affiche du film Her Smell, en salles aux États-Unis ce vendredi 12 avril.