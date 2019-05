Cara Delevingne et Ashley Benson fracassent un homophobe : "Tu es dégoutant"

Ashley Benson, 29 ans, et Cara Delevingne, 26 ans, vivent une idylle depuis maintenant presqu'un an. Très discrètes sur leur liaison, elles ne documentent leur vie de couple que par de très rares photos publiées sur leurs comptes Instagram. Les deux jolies blondes vivent leur vie à cent à l'heure, entre visite du Moulin Rouge, fashion week ou anniversaires de stars. Ce n'est pas tout, Ashley et Cara partagent également l'affiche du film Her Smell, qui sortira en France le 10 juillet 2019.

Mais tout n'est pas si rose. Ashley Benson et Cara Delevingne sont parfois exposées aux pires infamies homophobes, publiées sur leurs comptes Instagram, et n'hésitent pas à leur répondre. "Je suis sérieux, Ashley, il faut que tu fuis cette diablesse et ne jamais revenir. Je suis sûre que plein d'hommes forts et religieux sont prêts à t'accepter. Tu n'est pas comme ça, tu n'es pas gay, tu aimes les hommes et tu en as besoin", écrit un internaute sous l'une de leurs photos. "Ne te mêle pas de ce qu'il ne te regarde pas", rétorque l'actrice de Pretty Little Liars.

C'était le commentaire haineux de trop pour Cara Delevingne, qui, furieuse, a pris les choses en main : "Tu es p*tain de dégoutant. Si tu as un problème avec le vrai amour, alors viens et crache ta merde plutôt que de pathétiquement envoyer ta haine par Instagram. Je suis profondément désolée pour toi, tu n'es clairement pas heureux dans ta vie et trop de temps à dépenser. Essaye peut-être de te trouver un passe-temps qui n'implique pas d'être homophobe ou de détester les autres parce qu'ils sont heureux." Joli pied de nez aux haters.