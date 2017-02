Cara Delevingne et ses soeurs : Une enfance marquée par l'addiction de leur mère

Les soeurs Delevingne sortent du silence dans un récent entretien pour le magazine Porter, en kiosques le 10 février. Pour la première fois, Cara (24 ans), Poppy (30 ans) et Chloé (32 ans) ont accordé une interview à trois voix pour évoquer leur enfance difficile, marquée par l'addiction de leur maman Pandora.

"Il y a eu des moments vraiment difficiles. J'avais 12 ans quand tout a commencé, et c'est l'âge auquel vous avez le plus besoin de votre maman parce que vous commencez à avoir vos règles, vous vous posez des questions sur la sexualité. Cara avait six ans de moins, elle a dormi dans mon lit pendant des années", a raconté l'aînée, elle-même maman aujourd'hui de deux enfants.

Plus discrète que ses soeurs, Poppy reste néanmoins très proche d'elles, conséquence directe du manque de figure maternelle dont elles ont souffert plus jeunes. Dans ses mémoires, intitulées Shadows on My Wall, Pandora a reconnu avoir été "trop malade", dépressive, bipolaire et suicidaire pour prendre soin de ses filles, fruits de ses amours avec Charles Delevingne, l'arrière-petit-fils d'un fameux politicien, le vicomte Hamar Greenwood.

"Je ne sais pas ce que je serais devenue sans elles, c'est flippant. Il va sans dire que si l'une d'entre elles tuait quelqu'un un jour, j'irais l'aider à enterrer le corps", a confié Cara qui a depuis trouvé refuge dans le travail pour ne pas sombrer dans la drogue comme sa maman. La star des podiums devenue actrice se concentre pour l'instant sur sa carrière. Elle est la dernière du trio à ne pas avoir (encore) construit sa propre famille.

Contrairement à Poppy, mariée depuis deux ans à James Cook mais qui veille à préserver son indépendance. "Ce qui est merveilleux avec mon mari, c'est que nous sommes tous les deux très indépendants. Nous sommes ensemble depuis neuf ans et ça fait douze mois que je vis à New York. On en profite vraiment quand on se retrouve, ce sont des moments qui nous sont très chers", a-t-elle déclaré.

Unies à jamais par ce drame qui a marqué leur enfance, Chloé, Cara et Poppy s'accordent toutefois à dire que leur mère "est la femme la plus courageuse qu'elles connaissent".

Coline Chavaroche