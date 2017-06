Cara Delevingne rasée : Une petite fan atteinte d'un cancer l'imite

Perdre du poids ou en gagner, perdre ses cheveux, les teindre ou porter des perruques... Pour leurs tournages, les stars de cinéma sacrifient leur apparence. Cara Delevingne a relevé le challenge en se rasant le crâne intégralement. Son nouveau look a inspiré une petite fille prénommée Brooklyn et atteinte d'un cancer...

Brooklyn a 8 ans et souffre d'une tumeur de Wilms, maladie qui touche les reins et nécessite une chimio­thé­ra­pie. Le traitement est à l'origine de la chute de ses cheveux, ce qui lui a permis de s'offrir une extravagance : Brooklyn affiche désormais un crâne argenté, un style inspiré par Cara Delevingne. Elle a été maquillée par la Glamsquad Makeup Academy.

Le 1er mai dernier, Cara a assisté au Met Gala 2017 à New York, vernissage d'une exposition consacrée à la créatrice japonaise Rei Kawakubo. Vêtue d'un tailleur haute couture Chanel et maquillée d'argent, l'actrice et top model britannique avait fait sensation sur le tapis rouge du Metropolitan Museum of Art.

Brooklyn a dévoilé son nouveau visage sur Instagram. En légende de la publication, Holly Leighton, administratrice du compte et amie de Brooklyn, écrit : "Si vous n'avez pas de cheveux, ayez des strass et des diamants." Un message plein d'optimisme pour les petits malades !