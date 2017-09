Carey Mulligan maman : L'actrice a donné naissance à son deuxième enfant

Les félicitations sont de mise pour Carey Mulligan et son époux Marcus Mumford. Comme le rapporte le magazine Us Weekly, l'actrice de 32 ans et le musicien de 30 ans ont accueilli il y a peu leur second enfant, un bébé dont le sexe et le prénom n'ont pas encore été révélés publiquement.

Lundi 11 septembre, la comédienne britannique est réapparue pour la première fois depuis son accouchement au Festival international du film de Toronto pour promouvoir la sortie de Mudbound. Ventre plat et silhouette menue mise en valeur par une ceinture Chanel, elle a foulé le tapis rouge de l'avant-première de son film avec un sourire joyeux, ravie de signer son retour au cinéma.

Mariés depuis 2012, Carey Mulligan et Marcus Mumford sont déjà les parents comblés d'une adorable petite fille prénommée Evelyn Grace, aujourd'hui âgée de 2 ans. Très discrets sur leur vie privée, les jeunes parents n'ont jamais annoncé ou confirmé cette deuxième grossesse, bien que l'actrice ait été photographiée de nombreuses fois au cours des derniers mois avec un imposant baby bump dans les rues de New York ou de Londres.