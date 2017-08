Carine Roitfeld : En vacances avec sa fille et sa petite-fille

À en croire leurs publications Instagram, Carine, Julia, Vladimir Restoin Roitfeld et la petite Romy (5 ans, née de la relation de Julia Restoin Roitfeld et Robert Konjic) ont posé leurs valises à Ibiza le vendredi 29 juillet. Ils font depuis le tour des îles des Baléares et ont notamment jeté l'ancre à Formentera.

Julia Restoin a partagé de nombreuses images souvenirs de ses vacances. Sur une d'elles, certainement prise par son petit frère Vladimir, leur maman Carine Roitfeld, Julia et sa fille Romy posent sur un bateau. Trois générations de la famille Roitfeld, en maillot de bain sous le soleil espagnol !

Carine et Julia Restoin Roitfeld ont récemment été vues au défilé Haute Couture et à l'exposition de Christian Dior, deux événements de la dernière Fashion Week de Paris.

Carine Roitfeld a récemment dévoilé la couverture du nouveau numéro de Harper's BAZAAR - elle est la directrice mode des différentes éditions du magazine -, starring les top models Adriana Lima et Irina Shayk, et le chanteur The Weeknd.