Carinne Teyssandier condamnée à verser 35 000 euros à son ex-gouvernante

Nouveau coup dur pour Carinne Teyssandier.

L'animatrice de 8 Chances de tout gagner (France 3) a été condamnée à verser 35 000 euros à sa gouvernante mauricienne Joanne Dimba, qui les accusait elle et son époux Jérémy Augereau de l'avoir fait travailler en situation irrégulière pendant huit mois et de l'avoir exploitée.

Le conseil des prud'hommes de Créteil a estimé que la gouvernante "travaillait en tant qu'employée de maison et dans la société de production", comme le révèlent nos confrères du Parisien, ce jeudi 16 février 2017.

Pour rappel, la chroniqueuse de Télématin (France 2) et son mari avaient déjà été condamnés à six mois de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende par le tribunal de grande instance de Créteil après que l'affaire a été révélée, en septembre dernier. Le couple a été jugé pour "emploi d'étranger sans titre de travail", "travail dissimulé par dissimulation de salarié" et "aide au séjour irrégulier d'un étranger en France".

Si Carine Teyssandier avait admis lors d'une interview pour TV Mag avoir fait travailler sa gouvernante illégalement, elle avait assuré qu'elle avait tout fait pour la régulariser et qu'elle en avait les preuves. La procédure n'ayant toutefois jamais abouti, elle s'était mis en tête de la renvoyer à l'île Maurice, mais aurait fait machine arrière à la demande de Joanne Dimba. "Lorsque son visa touristique a pris fin, on a annulé son billet retour pour l'île Maurice à sa demande. Elle ne voulait pas rentrer. À ce moment-là, elle continuait de travailler chez moi. C'est là que j'aurais dû la renvoyer car j'étais amendable. Je suis condamnée pour l'avoir aidée à rester en France", confiait-elle en septembre dernier. Et de préciser qu'elle était "dévastée par le tourbillon médiatique" que cette affaire avait provoqué.