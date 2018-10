Carl Philip de Suède : Ce combat que le prince a longtemps mené en secret

C'est dans la plus grande discrétion que le prince de 39 ans a mené ce combat, jusqu'à aujourd'hui. Carl Philip de Suède ne cache désormais plus son combat contre la dyslexie. Un trouble dont il a particulièrement souffert, d'autant plus en tant que tête couronnée.

"Les gens ont été très durs avec moi, a-t-il confié dans une interview avec le Sunday Times. C'était un sentiment terrible." Le deuxième enfant du roi Charles XVI Gustave et de la reine Silvia y raconte à quel point il lui a été difficile de faire face aux moqueries après qu'il a mal prononcé le nom d'un gagnant lors d'un large événement sportif télévisé, il y a maintenant cinq ans. Son épouse, la princesse Sofia, a également témoigné de ce mal-être, expliquant combien elle avait trouvé frustrant de voir "tout le potentiel" de son mari limité par sa peur de parler en public. Mais selon l'ancien mannequin, Carl Philip aurait gagné en confiance. Il serait désormais suffisamment à l'aise pour "lire les histoires du soir" à leurs deux enfants, Alexander (2 ans) et Gabriel (1 an). Le prince s'engage aujourd'hui publiquement contre le harcèlement des personnes dyslexiques.

Les moqueries sur cet incident de prononciation ne sont pas les seules auxquelles le jeune couple a dû faire face. Les débuts de la relation entre le prince et cette ancienne candidate de télé-réalité ont été marqués par "une véritable tempête de haine". Mais elle n'a pas empêché cette romance de déboucher sur leur mariage royal célébré en grande pompe 2015.

