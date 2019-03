Carl Philip de Suède : Ses fils dans les bras, le prince fixe sa priorité

L'annonce du prince survient à quelques semaines du début de la saison 2019 du championnat STCC, qui s'ouvrira les 3 et 4 mai sur le circuit de Knutstorp pour s'achever, sept manches plus tard, en octobre sur celui de Mantorp Park.

Depuis plus de cinq ans et après avoir fait ses armes en Porsche Carrera Cup, le prince Carl Philip de Suède court sous son nom de famille, "Bernadotte", dans le Championnat scandinave des voitures de tourisme (STCC), une compétition dans laquelle il est même parvenu à signer une victoire. Le prince Alexander, qui aura 3 ans le 19 avril prochain, a même commencé à faire des apparitions dans le paddock dès le plus jeune âge et son petit frère le prince Gabriel, âgé d'un an et demi, devrait bientôt en faire autant.

Le jeune duc de Södermanland est clairement le premier supporter de son papa : dimanche 3 mars, il l'attendait, avec sa maman la princesse Sofia et son frère le prince Gabriel, sur la ligne d'arrivée de la Vasaloppet, une autre course puisqu'il s'agit d'un marathon de ski auquel le prince Frederik de Danemark et Pippa Middleton, entre autres, se sont déjà mesurés. "Le meilleur accueil", a commenté en légende des deux images de ce moment qu'il a publiées sur Instagram Carl Philip, qui a effectué les 90 kilomètres en un peu moins de 9 heures.