Carl Philip et Sofia de Suède : La princesse est (déjà) enceinte à nouveau !

On sentait bien, à les voir si épanouis, que cela pouvait arriver à tout moment... Le prince Carl Philip et la princesse Sofia de Suède ne nous ont pas déçus : moins d'un an après l'arrivée de leur premier enfant et moins de deux ans après leur mariage en juin 2015, ils attendent un autre bébé !

Le couple princier a bien ménagé son effet de surprise : réunis en public la semaine dernière pour l'inauguration d'un centre de loisirs à destination des jeunes défavorisés de la banlieue de Stockholm, Carl Philip et Sofia, très complices, s'étaient bien gardés de laisser présager cet heureux événement, dont eux-mêmes n'avaient peut-être alors pas encore connaissance et indécelable sur la silhouette filiforme de madame.

Et c'est via le site officiel de la cour suédoise et ses comptes sur les réseaux sociaux que la seconde grossesse de Sofia a été officialisée, ce jeudi 23 mars 2017 : "Nous sommes heureux d'annoncer que nous attendons un enfant, un petit frère ou une petite soeur pour le prince Alexandre. Nous sommes impatients d'accueillir un nouveau petit membre dans notre famille", ont-ils annoncé. Le palais précise que la princesse se porte bien, que la naissance est prévue pour le mois de septembre et qu'un changement majeur dans l'agenda du couple princier n'est à prévoir. On se souvient que la princesse Sofia avait pu mener à bien ses tâches royales lorsqu'elle était enceinte de son premier enfant.

Un bonheur venant rarement seul, la bonne nouvelle a été accompagnée d'une nouvelle photo officielle inédite de la petite famille sur le point de s'agrandir, la première depuis celles réalisées lors du baptême du prince Alexander le 9 septembre 2016 : ce dernier, qui fêtera son 1er anniversaire le 19 avril 2017, y apparaît tout enjoué, rigolard même. Déjà très enthousiaste à l'idée de devenir grand frère, en somme ! A noter, d'après la tenue de la princesse, que la photo a été prise le jour même du déplacement du couple princier pour l'inauguration du centre de loisirs, le 17 mars...

Il s'agira du sixième petit-enfant pour le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia de Suède, puisque la princesse héritière Victoria et le prince Daniel sont parents de la princesse Estelle et du prince Oscar, et la princesse Madeleine et son époux Christopher O'Neill sont parents de la princesse Leonore et du prince Nicolas.

Grattis, comme on dit là-bas !