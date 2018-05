Carl Philip et Sofia de Suède: Leur Instagram rendu public, une jolie surprise !

Avec le cadeau que le prince Carl Philip de Suède a réservé au public pour son 39e anniversaire, on a déjà hâte de découvrir comment il marquera l'occasion de ses 40 ans, en 2019 !

En attendant, le fils du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia de Suède passait le cap des 39 ans dimanche 13 mai 2018, un événement que le palais n'a pas manqué de célébrer en partageant un superbe portrait en noir et blanc réalisé par l'incontournable Erika Gerdemark, observatrice attitrée du clan Bernadotte. La photographie est apparue sur le site officiel et sur le compte Instagram de la Maison royale de Suède, qui, dans la foulée, a offert un cadeau bien plus inattendu, révélant le lancement du compte Instagram officiel du prince Carl Philip et de sa femme, la princesse Sofia !

Derrière le photomontage proposé, composition de neuf images variées (scènes de la vie privée et de la vie publique) avec au centre le monogramme du couple princier, le compte dévoilé au public, @prinsparet ("couple princier"), s'avérait déjà riche de pas moins de 66 publications, d'instantanés d'activités officielles en attendrissants aperçus de leurs enfants, le prince Alexander, qui a eu 2 ans le 19 avril, et le prince Gabriel, qui aura 1 an le 31 août.

La dernière publication en date, bientôt un an après la toute première (datée du 8 juin 2017), se trouvait être un selfie à deux de Carl Philip et Sofia assorti d'un message de bienvenue : "Bienvenue sur notre compte Instagram officiel, dit-il. Comme vous pouvez le constater, nous avons déjà posté des photos pour vous donner un aperçu de notre travail, des missions que nous effectuons et surtout des questions qui nous passionnent. Nous espérons que vous nous suivrez !"