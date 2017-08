Carl Philip et Sofia de Suède parents : La princesse a accouché d'un 2e enfant

C'est ce qui s'appelle de la réactivité : une cinquantaine de minutes seulement après l'accouchement, le maréchal du royaume de Suède, Svante Lindqvist, annonçait ce jeudi 31 août 2017 la naissance du second enfant du prince Carl Philip et de la princesse Sofia.

"Son Altesse Royale la princesse Sofia a mis au monde à 11h24 un enfant en parfaite santé à l'hôpital de Danderyd. La mère et l'enfant se portent bien", indique le communiqué émanant de la cour royale. Il faudra patienter un peu pour en savoir plus (sexe, prénoms, titre) et voir bébé regagner le domicile familial, la Villa Solbacken, résidence où le couple princier a emménagé au début de l'été.

L'arrivée au sein de la famille royale nordique de ce nouveau membre dont le sexe n'a donc pas encore été divulgué survient tout juste trois jours après l'annonce de la troisième grossesse de la princesse Madeleine de Suède, fille cadette du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia.

Mariée au prince Carl Philip depuis le 13 juin 2015 et maman avec lui du jeune prince Alexander, qui fêtait son premier anniversaire le 19 avril dernier, la princesse Sofia de Suède avait entamé son congé maternité au début du mois d'août, à l'issue d'une conférence à Bastad sur le développement durable, organisée en partenariat avec l'ONG qu'elle a fondée en 2010 au Cap en Afrique du Sud, et du dîner de gala qui s'était ensuivi. À cette occasion, elle avait fait rire, gage de sa grossesse pleinement épanouie, son auditoire en parlant de ses efforts pour "contenir" son ventre très rond. Elle avait également évoqué devant les journalistes le "défi" que représentera l'éducation de deux enfants en bas âge, parallèlement à ses engagements royaux et philanthropiques.