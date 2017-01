Carl XVI Gustaf, Victoria et Madeleine de Suède en deuil : mort d'un ami cher...

Touchée en son sein à deux reprises en 2016, avec la disparition en mars (le jour même de la naissance du prince Oscar) du prince Johann Georg de Hohenzollern et celle, en octobre, de la comtesse Gunnila Bernadotte de Wisborg, la famille royale de Suède est présentement endeuillée suite à la mort d'un ami intime du clan du roi Carl XVI Gustaf de Suède : atteint d'un cancer diagnostiqué à l'automne dernier, Ulf Dinkelspiel s'est éteint le 9 janvier 2017 à l'âge de 77 ans, entouré des siens, selon des médias nationaux. Il laisse une épouse, Louise, et trois enfants, Peder, Jan et Charlotte.

Le souverain, âgé de 70 ans, s'est exprimé lundi, alors qu'il se trouvait à une conférence dans les locaux de l'association politique Folk och Försvar, sur la disparition de l'ancien homme d'affaires et homme politique, qui fut notamment ministre des Affaires européennes et du Commerce extérieur de 1991 à 1994 : "C'est très triste. Il a fait beaucoup de bonnes choses. Nos deux familles sont très liées, nous le connaissions depuis des années", a-t-il réagi.

Cette triste nouvelle a dû affecter également ses filles la princesse héritière Victoria et la princesse Madeleine, elles-mêmes liées à la famille Dinkelspiel, qui a pris part au fil des ans aux mariages et baptêmes dans la famille royale : l'aînée a eu Louise pour institutrice puis pour mentor au cours de sa scolarité, et connaît particulièrement bien son fils Peder, marié à sa meilleure amie, Caroline (née Svedin) ; quant à la cadette, c'est une de ses bonnes amies, Ellen (née Stendahl), que Jan Dinkelspiel a épousée.

Les obsèques d'Ulf Dinkelspiel doivent avoir lieu vendredi à Stockholm. Le couple royal pourrait y assister.