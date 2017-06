Carla Bruni défend Melania Trump après la publication d'anciennes photos nues

Le passé de Melania Trump ressurgit. En une du New York Post cette semaine, la first lady américaine s'affiche, malgré elle, complètement nue. Le magazine américain a retrouvé des photos de l'épouse de Donald Trump, datant de l'époque où elle était mannequin.

Face au scandale, la maman de Barron Trump (11 ans) a pu compter sur le soutien de l'épouse de l'ancien président de la République, Carla Bruni. La chanteuse qui a elle-même beaucoup souffert des critiques pendant le mandat présidentiel de son mari Nicolas Sarkozy, a pris la défense de l'Américaine de 47 ans.

"Qu'est-ce que c'est que ce scan­dale ? Pour moi, la mora­lité est d'être une bonne personne, je ne vois pas d'immo­ra­lité à être nue. Je vois l'immo­ra­lité dans la méchan­ceté, la trom­pe­rie et le mensonge. C'est ça l'immo­ra­lité. Pas d'être une jolie jeune fille et poser nue", a-t-elle déclaré lors d'une interview pour le Daily Beast.

Rappelons que Carla Bruni a connu les même déboires que Melania Trump quand elle a uni son destin à son homme politique. En 2008, une photo d'elle dans le plus simple appareil, datée de 1993, s'était vendue pour 91 000 dollars, lors d'une vente aux enchères chez Christie's à New York.

"C'était très différent parce que j'étais déjà très connue avec ma carrière de mannequin et mon premier album. Quand je me suis mariée, tout le monde est devenu dingue. Je suis d'origine française et italienne, alors pour moi, faire des photos nues artistiques n'est pas un problème. Je n'ai pas du tout eu honte. Ces photos ont été prises quand j'avais 20 ans, avant que j'ai des enfants, alors je me suis dit 'ça va, je suis bien'. Et puis je n'ai pas un corps trop sexy. J'ai toujours été très fine avec un look d'adolescente, mes photos n'ont jamais été comme celles de Play­boy. C'était des nus artistiques faits par des grands photographes", a-t-elle expliqué.