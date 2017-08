Carla Bruni, divine en minishort, dévoile une surprise à ses admirateurs

On avait quitté Carla Bruni-Sarkozy sur une plage du Sud, s'émerveillant devant Giulia (5 ans) qui construisait un château de sable. C'est l'artiste que l'on retrouve aujourd'hui sur son compte Instagram officiel qui regorge de pépites. L'une des toutes dernières en date est un extrait exclusif de son prochain album, French Touch.

En minishort et chemise bleue légère, Carla Bruni est alanguie sur les marches d'un escalier de la propriété des Bruni-Tedeschi au cap Nègre. On ne verrait que ces longues jambes magnifiques si la chanteuse ne lançait quelques regards enjôleurs à la caméra. Avec sa guitare, elle interprète un extrait exclusif de son album de reprises : il s'agit ici de l'un des tubes d'ABBA, The Winner Takes It All, numéro un des ventes en 1980. La vidéo postée sur Instagram est accompagnée de ce court clin d'oeil de l'artiste : "Pour patienter jusqu'au 6 octobre."