Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, couple heureux et radieux à Athènes

La grande tournée promotionnelle de Carla Bruni pour la sortie de son album de reprises French Touch (disponible depuis le 6 octobre dernier) se poursuit en beauté à l'étranger. Dimanche 22 octobre, la chanteuse de 49 ans a effectivement signé une arrivée remarquée à Athènes, où elle était attendue de pied ferme par de nombreux journalistes de télévision et autres médias locaux.

L'artiste et interprète franco-italienne n'était pas seule pour profiter de ce nouveau voyage puisqu'elle était accompagnée de son époux Nicolas Sarkozy. Photographiés aux abords de son hôtel, l'ex-couple présidentiel a été chaleureusement accueilli par le personnel et escorté par une équipe de sécurité. En grande forme, Carla Bruni s'est ensuite rendue au théâtre Pallas pour assister au photocall de sa tournée. Elle sera en effet en concert dans cette même salle de spectacles les 23 et 24 octobre pour deux shows exceptionnels.

Soudés et amoureux comme au premier jour de leur rencontre, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy ont par ailleurs effectué ce nouveau déplacement au côté de leur fille Giulia (6 ans) et d'Aurélien le fils aîné de Carla. En vacances scolaires depuis le 21 octobre pour la période de la Toussaint, l'adorable fillette s'est donc jointe à ses parents pour découvrir de nouveaux horizons. Sur Instagram, elle s'était attendrie de voir sa petite princesse tenir la main de son papa adoré lors de leur voyage en avion, quelques heures avant leur arrivée en Grèce. "Juste avant le décollage, c'est bon de tenir la main de papa... #lapetitecheriedepapa", a écrit a chanteuse.