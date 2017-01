Carla Bruni et sa soeur Valeria Tedeschi enfants : Une adorable photo souvenir

Depuis qu'elle a découvert Instagram, la belle Carla Bruni est on ne peut plus active sur la Toile. Pour le plus grand bonheur de ses fans, la femme de Nicolas Sarkozy documente régulièrement son quotidien sur les réseaux sociaux, partageant photos de famille et photos souvenirs, aussi bien que des vidéos d'elle en train de chanter.

Cette semaine, en l'honneur du célèbre #ThrowbackThursday, qui consiste à publier le jeudi une photo souvenir, l'ancien mannequin devenu chanteuse a partagé une photo adorable d'elle enfant. Sur le cliché vintage, qui a visiblement connu quelques péripéties puisqu'il semble avoir été reconstitué par des morceaux de scotch, on peut voir Carla enfant, en compagnie de sa soeur aînée, la comédienne Valeria Bruni Tedeschi, en train de jouer du piano.

"Ma grande soeur et moi. Cours de piano avec ma grande soeur, Valeria", a-t-elle écrit en légende du cliché, tout en précisant en hashtag avoir retrouvé cette photo dans sa "boîte aux trésors". Des trésors, Carla Bruni n'en manque pas ! À 49 ans, la maman de Giulia (5 ans, dont le papa est l'ancien président de la République) et Aurélien (15 ans, né de ses amours passées avec Raphaël Enthoven) ressort souvent des pépites de ses vieux albums photos.

Un peu plus tôt dans la semaine, elle publiait notamment un splendide cliché d'elle nue posant avec "la Grande Kate Moss", dans les années 90, signé du célèbre photographe de mode Patrick Demarchelier. L'interprète de Quelqu'un m'a dit a aussi mis la main sur son premier shooting photo, réalisé pour le magazine Elle, qui l'avait transformée en une Audrey Hepburn plus vraie que nature. Le début d'une belle et longue carrière !