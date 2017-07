Carla Bruni évoque son fils Aurélien, 16 ans : "Il se rêve communiste"

Rares sont les fois où Carla Bruni parle de ses enfants, et en particulier de son fils aîné, Aurélien. Né de sa précédente relation avec le philosophe Raphaël Enthoven, le youtubeur de 16 ans a une personnalité bien trempée et un tempérament fort, comme vient de le révéler la chanteuse franco-italienne dans un nouvel entretien accordé à Paris Match.

Avec beaucoup de tendresse, l'interprète de French Touch (dans les bacs le 6 octobre) a entre autres révélé que le grand frère de Giulia (5 ans), qui est du reste un fan de métal, avait effectivement des "idées un peu tranchées". Et d'ajouter : "Il se rêve communiste et je trouve ça formidable. S'il n'a pas ces idées-là à 16 ans, il les aura quand ?", a-t-elle questionné.

À l'aube de la cinquantaine, elle admet qu'elle "reste une gamine"

Cette déclaration suivait un raisonnement logique de l'épouse de Nicolas Sarkozy, qui affirmait juste avant cela que "l'âge réduit les possibles" et que "la confusion de la jeunesse" était particulièrement appréciable. "Je suis nostalgique de mes 20 ans, de mon énergie de cette époque. Je suis nostalgique de cette particularité de la jeunesse qui est que, justement, on ne sait pas ce qui va vous arriver. Maintenant, je sais plus ou moins où je vais aller, l'âge réduit les possibles. Même si je fais pas mal de sport, je sais que je ne concourrai jamais pour les Jeux olympiques. Je sais que je ne deviendrai pas une violoniste virtuose. Toutes les précisions de l'âge mûr me paraissent moins gaies", a-t-elle confié.

Alors qu'elle fêtera ses 50 ans le 23 décembre prochain, Carla Bruni a donc admis qu'il était "compliqué" de prendre de l'âge. "Essayez donc d'être une fille et on causera tous les deux ! C'est le 'middle age' et vu mon tempérament extrêmement mûr... (rires) Évidemment, je reste une gamine, c'est sans doute pour ça que je m'amuse avec Instagram. Quand je poste une photo de moi en T-shirt moulant à 24 ans, cela me fait rire. Mais c'est aussi parce que j'ai retrouvé à New York Pamela Hanson, la photographe qui avait fait ce cliché. Ce que j'aime d'Instagram, c'est que c'est comme un bouquet de souvenirs, parfois intimes", a-t-elle conclu.