Carla Bruni fait son grand retour... en silence !

Quatre ans après la sortie de ses Little French Songs, Carla Bruni s'apprête à faire son grand retour dans les bacs. L'ancienne première dame publiera le 6 octobre prochain un nouvel album de reprise intitulé French Touch.

Après avoir fait vibrer son public en français, la charmante épouse de Nicolas Sarkozy s'attaque au registre anglophone puisqu'elle reprendra de sa voix douce et suave une dizaine de chansons anglaises, réorchestrées à la guitare et au piano.

Parmi elles, on retrouvera notamment la chanson Stand By Your Man de Tammy Wynette, Jimmy Jazz des Clash ou encore The Winner Takes It All du groupe ABBA. En attendant la sortie de son cinquième album, signé chez Barclay, l'ex-mannequin devenu chanteuse en a dévoilé un tout premier extrait : Enjoy the Silence de Depeche Mode.

Une reprise douce, presque nostalgique, du célèbre titre du groupe de pop-rock qui cadre parfaitement à l'univers de la sensuelle Carla Bruni. La maman de l'adorable Giulia (5 ans) a aussi dévoilé le romantique vidéo-clip de la chanson, réalisée par Fabienne Berthaud à qui l'on doit le film Sky, et qui la montre en train de chanter et déambuler dans le rues.

"Ce que j'aime beaucoup dans cette chanson, ce sont les paroles. C'est une chanson tellement parfaite qu'elle n'a pas vraiment besoin d'être reprise. Les paroles sont plutôt sombres mais elles rendent plus fort parce que, de nos jours, le bruit est partout. Nous avons besoin de silence. Le silence est curatif", a-t-elle expliqué au magazine Billboard.

Retrouvez le clip de Enjoy The Silence, interprété par Carla Bruni, directement dans notre player-video.

Coline Chavaroche