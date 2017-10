Carla Bruni, folle de Nicolas Sarkozy : "On se sent assez mal l'un sans l'autre"

Dans le cadre de la sortie de son nouvel album French Touch, sorti le 6 octobre,Carla Bruni-Sarkozy multiplie les entretiens et les confidences. La sublime chanteuse de 49 ans qui a fait parler d'elle lors de la Fashion Week parisienne, était donc vendredi sur le plateau de C à vous sur France 5. L'occasion pour elle de dire de tendres mots au sujet de son mari, l'ex-président de la République Nicolas Sarkozy.

Outre les questions sur l'opus de l'ex-première dame, Anne-Élisabeth Lemoine a souhaité en savoir plus sur la relation amoureuse de Carla et Nicolas. Elle a donc ressorti une interview de l'artiste, accordée au Figaro, dans laquelle le journaliste raconte que l'ex-homme politique a débarqué en plein entretien pour saluer son épouse. "Vous êtes inséparables, il est omniprésent", a commenté la présentatrice.

Des propos confirmés par Carla Bruni-Sarkozy qui n'a pas caché son besoin d'être le plus possible au côté de son mari. "Il n'est pas assez omniprésent à mon goût malheureusement. Ce soir il est à Londres par exemple. Evidemment, on a l'impression qu'on s'exhibe dans les moments médiatiques comme ceux-ci. Mais la vérité c'est qu'on se sent assez mal quand on est l'un sans l'autre", a-t-elle lâchée. Une belle déclaration d'amour qui touchera certainement Nicolas Sarkozy.

Ce numéro de C à vous sur France 5 a réuni 942 000, soit 5,8% de part de marché.