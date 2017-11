Carla Bruni interviewée par Valérie Trierweiler ? "Avec grand plaisir"

Samedi 18 novembre, dans le cadre de la sortie de son nouvel album French Touch, et de sa tournée, Carla Bruni s'est rendue sur le plateau d'On n'est pas couché (France 2). Si la belle de 49 ans a fait l'unanimité et s'est même fait draguer par le polémiste Yann Moix, elle a aussi fait une belle confidence.

À la fin de l'interview, l'épouse de Nicolas Sarkozy a été questionnée par Laurent Ruquier qui lui a demandé si elle accepterait de répondre aux questions d'une autre ex-première dame, Valérie Trierweiler, journaliste chez Paris Match. Rappelons que François Hollande a battu Nicolas Sarkozy en 2012 à l'élection présidentielle.

"Elle me l'a proposé pour un hors-série. Elle me l'a proposé ce soir par texto", a répondu Carla Bruni face à cette question étonnante. L'animateur s'est empressé de lui demander ce qu'elle avait répondu. Et la réponse ne s'est pas fait attendre : "Je n'ai pas encore répondu car j'étais en chemin pour venir ici. Écoutez, avec grand plaisir !"

La chanteuse, qui sera en concert le 2 décembre au Trianon à Paris avant de partir en tournée, a ensuite évoqué son ancienne vie de première dame : "Je n'ai aucune nostalgie de cette période-là de ma vie mais j'ai une espèce de sac de souvenirs incroyable qui me vient de cette période-là, de rencontres notamment et de moments extraordinaires. C'est un moment de ma vie que j'apprécie de revisiter et qui ne me procure aucun sentiment négatif."