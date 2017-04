Carla Bruni : Légère après avoir voté, elle publie une vidéo adorable de Giulia

Dimanche 23 avril, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy attiraient l'attention des photographes lors de leur déplacement dans un bureau de vote du 16e arrondissement de Paris (le lycée Jean de la Fontaine) à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle. Le second tour aura lieu le 7 mai prochain et opposera Emmanuel Macron (En marche !) et Marine Le Pen (FN).

Accompagnés de leur entourage, la chanteuse de 49 ans et le candidat perdant des primaires de la droite se sont rapidement frayé un chemin dans les couloirs de l'établissement pour aller glisser leur bulletin dans l'urne. Sur place, ils ont notamment croisé le député-maire Les Républicains du 16e arrondissement de Paris, Claude Goasguen.

Aller voter même si ce n'est pas pour son mec...

Le matin même, et à l'instar de nombreuses autres personnalités, Carla Bruni avait appelé les citoyens à se mobiliser pour aller voter. Dans un texte publié dans le JDD, le mannequin franco-italien en a également profité pour adresser un clin d'oeil malicieux à son époux.

"Aller voter même si on a peur, aller voter parce que l'on a peur, aller voter en traînant la patte, en grommelant, en bougonnant mais aller voter. Aller voter au réveil ou entre chien et loup, à l'heure du thé ou de la sieste, après le foot ou avant la messe mais aller voter. Aller voter même si ce n'est pas comme on voudrait, même si ce n'est pas ce que l'on attendait mais aller voter. Aller voter à reculons, de profil ou de face, en fredonnant ou en pleurant, à gauche ou à droite mais aller voter. Qui que l'on soit, quoi que l'on pense, même déçu, frustré, troublé, enchanté, enragé ou engagé, aller voter. Aller voter même si ce n'est pas pour son mec... Bref : allez voter !", pouvait-on lire.

Sur une note plus légère, l'interprète de Little French Songs (qui prépare actuellement son prochain album en studio) s'est emparée de son compte Instagram quelques heures après être allée voter pour publier une nouvelle vidéo de sa fille Giulia (5 ans). Sur les images, l'adorable fillette est de dos en train de danser dans une file d'attente, impatiente de découvrir le spectacle de marionnettes Guignol et la Reine des Neiges. "Souvenirs d'enfance avec mon amour au Guignol .... Guignol & la Reine des neiges : une rencontre au sommet .... Libérée... délivrée ! – On our way to the puppets show #perfectday #puppetshow", a écrit l'ex-première dame de France. Carla Bruni ne précise pas quand la vidéo a été capturée, mais elle pourrait dater d'il y a quelques semaines. Guignol et la Reine des Neiges était en représentation pour la dernière fois à Boulogne-Billancourt entre le 15 et le 26 mars dernier.