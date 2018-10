Carla Bruni malade : Clouée au lit et couverte de compliments malgré tout...

Malgré cette baisse de forme, la maman de l'adorable Giulia (7 ans le 19 octobre) n'a pas manqué d'attirer les compliments de ses abonnés et admirateurs au milieu des bons voeux de rétablissement. "Même malade vous êtes belle... comment vous faites ?", "Très belle. Plaisir des yeux. Bisous", "Somptueuse", "Courage ma belle Carla", "Jolie, même enrhumée ! Allez, trois jours et c'est fini !", "Sweet and lovely", lit-on.

Fin juillet, Carla Bruni avait révélé à nos confrères de Paris Match qu'elle préparait un opus en français, un an après la sortie de son album de reprises French Touch. "Je n'ai pas sorti de disque en français depuis cinq ans. Je suis très contente de me remettre à écrire. J'ai accumulé pas mal de débuts de textes sur mon téléphone", avait-elle notamment confié.