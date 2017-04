Carla Bruni : Nouvel allié et projet secret, elle est fin prête...

"C'est quelqu'un qui lui a dit"... qu'il aimerait l'accompagner encore. Serait-ce possible alors ? La réponse est oui ! Alors qu'il a déjà enregistré l'arrivée dans son giron de Mylène Farmer et Zazie, deux chanteuses dont il a contribué à développer la carrière au cours de son long mandat de président d'Universal Music France, Pascal Nègre vient d'accueillir Carla Bruni au sein de sa structure flambant neuve #np ! "#np assurera le management et conseillera Carla Bruni pour la suite de sa carrière", a indiqué l'organisation dans un communiqué.

"Ses textes et ses mélodies ont fait de Carla Bruni la chanteuse française la plus

connue dans le monde. Je la remercie d'avoir choisi #np et suis très fier de travailler

à ses côtés !", s'est félicité le pygmalion de nombreuses stars françaises au sujet de cette entente avec l'épouse de l'ancien président Nicolas Sarkozy, auteure de quatre albums – Quelqu'un m'a dit (2002), No Promises (2007) et Comme si de rien n'était (2008), parus sur le label indépendant Naïve, et Little French Songs, sorti en 2013 chez Barclay (Universal).

Cette belle collaboration de Carla Bruni avec la société de management et de conseil aux artistes, "dont la mission principale est d'apporter des services dans tous les domaines, de la musique enregistrée au live, avec un focus sur le marketing digital", a été nouée à un moment particulièrement opportun puisque l'artiste de 49 ans est en pleine préparation de son cinquième album. "Il y a de la musique dans l'air #lamusiqueadoucitlesmoeurs #nouvelalbumbientôt", teasait-elle avec quelques émojis idoines (des notes, une guitare, une portée et sa clé de sol) mardi sur son compte Instagram.

Ce jeudi 13 avril, elle a rendu ce retour annoncé encore plus concret avec une nouvelle publication : "Bisou bisou et bon jeudi – Bonjour à tous En train de me préparer avec @maxime_mace et @sweetmayia pour #projetsecret #bts [pour "behind the scene"] #nouvelalbumbientôt", a-t-elle commenté en légende d'une photo en mode make-up alors qu'elle passait entre les mains du coiffeur et de la maquilleuse.