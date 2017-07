Carla Bruni : Nouvelle vidéo de sa fille Giulia, star d'un spectacle scolaire

À 49 ans et après trente ans de mannequinat et quinze ans dans la musique, Carla Bruni-Sarkozy retourne à l'école ! Non pas pour y obtenir un diplôme, mais bien pour applaudir sa fille Giulia. La maman star a assisté à son spectacle de fin d'année et immortalisé sa prestation en vidéo...

La Fashion Week est finie, et l'école aussi ! Celle de Giulia a célébré le début des vacances en conviant les parents d'élèves à un spectacle. Carla Bruni-Sarkozy y a assisté et filmé sa fille de 5 ans - elle fêtera son 6e anniversaire le 19 octobre - dans ses oeuvres.

Habillée d'un t-shirt et d'une jupe tutu blanche, la fille de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy interprète avec ses camarades une chanson accompagnée au piano. La chanteuse, naturellement conquise par cette représentation, écrit en légende de sa vidéo mise en ligne sur Instagram : "Dernier spectacle de l'année... L'école est finie ! Fin de la tournée".