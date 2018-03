Carla Bruni, Pascal Obsipo, Chimène Badi et les VIP mobilisés pour le Sidaction

Samedi 24 mars, France 2 soutenait la nouvelle édition du Sidaction en diffusant l'émission l'émission Toujours ensemble, notre raison d'être. Autour de Line Renaud, vice-présidente infatigable de l'association, on a pu voir un parterre de stars.

Les téléspectateurs ont pu voir se succéder sur la scène du Casino de Paris : Salvatore Adamo, Amir, Chimène Badi, Brigitte, Carla Bruni, Lisandro Cuxi, Élodie Frégé, Jean-Paul Gaultier, Gipsy Kings & Chico, Gérard Lenorman, le duo français du prochain concours de l'Eurovision Madame Monsieur ou encore Emmanuel Moire en plein come-back, Vincent Niclo, Pascal Obispo, Axelle Red elle aussi de retour dans la musique, Slimane, Tal, Diane Tell, Julie Zenatti, Alma, Jane Birkin, Kareen Guiock, Daphné Bürki, Samuel Etienne, Arnaud Ducret, Bruno Guillon, David Ginola, les deux compères des Grosses Têtes sur RTL Christophe Beaugrand (victime d'homophobie sur Twitter) et l'humoriste Jeanfi Janssens, la troupe de la comédie musicale Priscilla, folle du désert, le clivant journaliste Hugo Clément...

L'édition 2018 du Sidaction s'est achevée dimanche 25 mars sur un bilan de 4,4 millions d'euros de promesses de dons, en hausse par rapport à l'an dernier, ont annoncé les organisateurs. "Nous sommes soulagés de voir que les donateurs sont encore mobilisés, malgré les craintes de banalisation de l'épidémie", a déclaré à l'AFP la directrice générale de l'association Sidaction, Florence Thune. Le numéro de téléphone via lequel on peut faire un don, le 110, restera ouvert jusqu'au 14 avril.

Les fonds seront "reversés à des programmes de recherche et de soins et à des programmes associatifs de prise en charge et d'aide aux malades, en France et à l'international". L'association a été cofondée en 1994 par Pierre Bergé et Line Renaud, qui est toujours vice-présidente. Cette édition était la première à se dérouler sans Pierre Bergé, décédé en septembre et remplacé à la présidence par Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine en 2008 avec Luc Montagnier pour la découverte du virus du sida en 1983.

L'émission Toujours ensemble, notre raison d'être a rassemblé 1,2 million de téléspectateurs, soit 6,3% du public de 4 ans et plus. L'an dernier, le Sidaction avait fédéré 2,19 millions de personnes (11,0% du public), souligne Puremédias.

Thomas Montet