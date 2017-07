Carla Bruni : Radieuse à New York avec son plus grand soutien, Nicolas Sarkozy

Carla Bruni exporte la promotion de sa nouvelle pépite à l'étranger. Le 13 juin dernier, la chanteuse de 49 ans était en effet de passage à New York pour défendre la sortie de son nouvel album de reprises, French Touch (disponible dès le 6 octobre prochain).

Accompagnée de son époux Nicolas Sarkozy, l'artiste franco-italienne s'est rendue au club de jazz Le Poisson Rouge, dans le quartier de Greenwich Village, pour interpréter quelques extraits de son opus à venir. Sur place, la maman de l'adorable Giulia (5 ans) a notamment eu le plaisir de croiser Debbie Harry, chanteuse et leader du mythique groupe de rock Blondie, qui s'était spécialement déplacée pour assister à son concert, comme elle l'a révélé dix jours plus tard sur son compte Instagram. "Merci @blondieofficial d'être venue me voir chanter à New York #blondie #legend #musicalways", a-t-elle écrit le 22 juin.