Carla Bruni : Sa tendre vidéo avec sa fille Giulia, façon 30 millions d'amis

Comme à chaque apparition de Giulia sur Instagram, cette nouvelle vidéo n'a pas manqué de faire réagir les nombreux abonnés de Carla Bruni, dont Sylvie Vartan et la chorégraphe Marie-Agnès Gillot. Certains internautes ont également souligné que si cette mésange est entrée chez elles, c'est certainement parce qu'elle devait avoir soif en cette période de canicule...

Lors d'une interview accordée au magazine Elle en avril dernier, l'interprète de Little French Songs s'était brièvement confiée sur son rôle de maman : "Je répète souvent à ma fille que l'indépendance est capitale pour une femme. Mais je lui souhaite avant tout de l'amour et le bonheur de fonder une famille." À propos de son fils aîné Aurélien Enthoven, qui vient de fêter ses 18 ans, l'ex-top model avait affirmé : "Quand je repense à mes années de mannequinat, les souvenirs sont vertigineux ! Presque sauvages et pleins d'aventures. J'étais libre, inconsciente et seule, toujours en voyage. Si je me compare à mon fils Aurélien, il est beaucoup plus responsable que moi ! J'admire la sagesse de cette nouvelle génération."