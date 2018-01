Carla Bruni-Sarkozy : À 50 ans, la chanteuse soigne sa ligne...

Pour remettre tout ça en perspective, rappelons que l'on parle d'une artiste de tout juste 50 ans qui, en septembre dernier, défilait encore à Milan en hommage à Gianni Versace dans une robe en lamé or moulante. On imagine mal que la silhouette de Carla Bruni ait pu prendre ne serait-ce qu'une taille depuis. D'autant qu'elle a une chance incroyable pour ne pas grossir : un appétit de moineau. Ainsi, en novembre, elle expliquait dans Thé ou café sur France 2 : "Je mange beaucoup de fois par jour, peut-être cinq ou six fois, et de très petites choses à chaque fois. Je n'ai jamais vraiment faim. (...) Ce qu'il faut, à mon avis, c'est manger peu. Je n'ai jamais vu d'autre solution pour être mince."