Carla-Bruni Sarkozy célèbre les 18 ans d'Aurélien, avec des photos de famille

Le 20 juin 2001, Carla Bruni-Sarkozy est devenue maman pour la première fois, donnant naissance à un petit garçon prénommé Aurélien. Ce bébé source de bonheur était le fruit de son amour pour le philosophe et essayiste Raphaël Enthoven. Dix-huit ans plus tard, Aurélien Enthoven est un jeune homme qui est bien lancé dans la vie et qui inspire beaucoup de fierté à sa maman.

Dans la soirée du 21 juin 2019, Carla Bruni-Sarkozy s'est saisie de sa page Instagram pour célébrer son fils aîné et sa majorité. Après s'être rendue à la soirée hommage à Karl Lagerfeld Karl for ever organisée dans la nef du Grand Palais, où elle a retrouvé son amie proche Farida Kelfa, l'épouse de Nicolas Sarkozy s'est replongée dans ses archives personnelles pour illustrer son doux message à Aurélien. "Joyeux 18e anniversaire, mon amour @a_enthove, j'ai tant de chance d'être ta mère....", a-t-elle sobrement publié, en français, en anglais, et en italien. La chanteuse et mannequin de 51 ans a dévoilé plusieurs images inédites d'Aurélien, notamment lorsqu'il était bébé.