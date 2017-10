Carla Bruni-Sarkozy et Giulia, 5 ans : "Je pense qu'elle veut être chanteuse"

Carla Bruni-Sarkozy est de retour dans les bacs avec un nouvel album baptisé French Touch, composé exclusivement de reprises en anglais. Une sortie très attendue, accompagnée d'une intense promotion. La chanteuse de 49 ans multiplie les interviews et les confidences ces derniers jours.

En couverture de Version Femina, le supplément du Journal du dimanche, ce dimanche 8 octobre, l'épouse de Nicolas Sarkozy accepte de parler d'un être qui lui est très cher et qu'elle n'évoque pas souvent, son adorable fille Giulia. Plongée dans l'univers de la musique depuis toute petite grâce à sa maman, l'écolière de 5 ans semble déjà vouloir suivre ses pas. "Elle adore les chansons, je pense qu'elle veut être chanteuse, elle chante toute la journée", confie Carla Bruni-Sarkozy. Le répertoire préféré de Giulia ? Les chansons Disney bien évidemment : "Elle adore notamment Let It Go de la Reine des neiges. Il faut dire que les chansons des films Disney sont remarquables."

Comme pour chacune de ses nouvelles chansons, Carla Bruni-Sarkozy les a soumises à Nicolas Sarkozy, à qui elle réserve l'exclusivité de la première écoute. "Il écoute en premier, le pauvre, tout ce que j'écris, tout ce que je chante ! Je crois que ça lui plaît. Il est de très bon conseil pour quelqu'un qui n'est pas musicien. C'est une espèce d'artiste", avoue-t-elle. Et quand l'ancien président de la République apprécie tout particulièrement une oeuvre de son épouse, il n'hésite pas à le faire savoir, comme en mai dernier lorsqu'elle avait sorti sa version d'Enjoy the Silence. "Magnifique version d'Enjoy the Silence. Toute la musique que j'aime. Bravo @carlabruniofficial. - NS", n'avait-il pas hésité à publier sur Instagram à l'époque.