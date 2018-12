Carla Bruni-Sarkozy et Mélanie Laurent sophistiquées pour aider les enfants

L'association Un avenir pour les enfants du monde (AEM) est née de la rencontre de deux femmes, Babeth Djian, présidente d'honneur, fondatrice et directrice du magazine Numéro, et Laurence Valensi, présidente, engagée dans l'action humanitaire au Rwanda. En 2010, Laurent Morgensztern les a rejointes. Depuis 2012, Babeth Djian organise une soirée caritative afin de venir en aide aux enfants du Rwanda et 2018 n'a bien évidemment pas échappé à la règle.

C'est ainsi que l'experte de mode a invité de nombreuses personnalités à la soutenir dans son action le mardi 11 décembre 2018 au Pavillon Ledoyen, à Paris. Carla Bruni-Sarkozy, très sobre en noir et accompagnée de son amie Farida Khelfa, a répondu présente. La chanteuse et femme de l'ancien président de la République y a retrouvé un autre top model qui a tout comme elle marqué l'univers de la mode dans les années 90 : Eva Herzigova. Le monde des podiums était également représenté par le directeur artistique de la maison Balmain Olivier Rousteing, du mannequin Cindy Bruna, ambassadrice d'Etam lingerie, ou encore de la Brésilienne Izabel Goulart, fiancée du gardien de but allemand Kevin Trapp.

Le septième art n'était pas en reste avec la présence de la sublime Mélanie Laurent, sophistiquée dans une longue robe blanche fines bretelles associée à un gilet à grosses mailles. Virginie Ledoyen, Élodie Bouchez, Alice Belaïdi (actuellement dans la série Hippocrate diffusée sur Canal+), Alice Isaaz, Laurent Lafitte, Marina Foïs ou encore Géraldine Nakache et Ana Girardot ont tous apporté leur soutien à AEM.

L'association agit dans les domaines de l'éducation, de la nutrition, de la santé et du développement pour offrir aux enfants dignité et avenir. Ses actions permettent de scolariser, nourrir et soigner plus de 2000 enfants par jour et de donner l'accès aux soins à plus de 18 000 villageois.