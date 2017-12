Carla Bruni-Sarkozy fête ses 50 ans : De mannequin star à maman-artiste épanouie

Les podiums n'occupent pas seuls les pensées du mannequin star, la musique aussi. A la toute fin des années 1990, elle confie à un certain Julien Clerc qu'elle écrit ses propres textes. Le chanteur accepte de collaborer avec elle et sort l'album Si j'étais elle en 2000, qui s'écoule à plus de 250 000 exemplaires. Carla Bruni-Sarkozy en a écrit cinq des onze autres titres.

Après cette première expérience réussie, elle se lance enfin et sort Quelqu'un m'a dit composé en association avec Louis Bertignac en 2002. Le succès est largement au rendez-vous puisque ce premier album se vend à plus de 2 millions d'exemplaires. S'ensuivent No Promises (2007), Comme si de rien n'était (2008), Little French Songs (21013) et tout récemment French Touch (sorti le 6 octobre 2017), avec lequel elle assure une tournée européenne.